München, 8. Februar 2023

Siemens erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2023 Nach einem starken Start in das Geschäftsjahr 2023 hat der Vorstand der Siemens AG heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wie folgt anzuheben: Siemens erwartet nun für den Siemens-Konzern ein Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis (bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) in einer Bandbreite von 7% bis 10% (zuvor 6% bis 9%) und weiterhin ein Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatzerlösen (Book-to-Bill-Verhältnis) von über 1. Digital Industries geht nun davon aus, im Geschäftsjahr 2023 ein Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis zwischen 12% und 15% (zuvor 10% und 13%) zu erreichen. Die Ergebnismarge wird nun zwischen 20% und 22% (zuvor 19% und 22%) erwartet. Smart Infrastructure erwartet nun im Geschäftsjahr 2023 ein Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis zwischen 9% und 12% (zuvor 8% und 11%) und eine Ergebnismarge in einer Bandbreite von 13,5% bis 14,5% (zuvor 13% bis 14%). Mobility beabsichtigt weiterhin, im Geschäftsjahr 2023 ein Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis zwischen 6% und 9% und eine Ergebnismarge zwischen 8% und 10% zu erzielen. Siemens erwartet nun, durch das profitable Wachstum seiner industriellen Geschäfte im Geschäftsjahr 2023 ein höheres unverwässertes Ergebnis je Aktie (für den Gewinn nach Steuern) vor Effekten aus der Kaufpreisallokation (EPS pre PPA) in einer Bandbreite von 8,90 € bis 9,40 € (zuvor 8,70 € bis 9,20 €) zu erreichen. Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen: Von diesem Ausblick sind Belastungen aus rechtlichen und regulatorischen Themen sowie wesentliche Wertminderungen ausgenommen. Dieses Dokument enthält - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siemens sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Siemens-Bericht 2022 (siemens.com/siemensreport), insbesondere im Abschnitt 2 des Zusammengefassten Lageberichts.





