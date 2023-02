Reger Handel an den Finanzmärkten, höhere Zinsen und Übernahmen haben die Deutsche Börse auf Rekordkurs gehalten. Der Marktplatzbetreiber verdiente im vergangenen Jahr so viel wie noch nie. Unter dem Strich zog der Gewinn um fast ein Viertel auf knapp 1,5 Milliarden Euro an, wie das im Dax notierte Unternehmen am Mittwochabend in Frankfurt mitteilte. Der Gewinnanstieg geht auf deutlich bessere Geschäfte in allen Bereichen zurück.Bei den Erträgen verzeichnete die Deutsche Börse einen Anstieg um 24 ...

