SGT German Private Equity - Im Geschäftsjahr 2022 erneut profitabel

mit Nettogewinn von etwa 16 Cent pro Aktie Frankfurt am Main, 8. Februar 2023 - Die SGT German Private Equity (SGF), ein börsennotierter Private Equity Asset Manager, gibt eine vorläufige Einschätzung für das Geschäftsjahr 2022.



Die Gesellschaft rechnet für 2022 mit einem Nettogewinn von etwa 16 Cent pro Aktie (vorläufige ungeprüfte Schätzungen, IFRS Konzern), nach einmaligen Sondereffekten aus der Neubewertung einer Kaufpreisverbindlichkeit und aus untenstehender Abwertung von zusammen 13 Cent pro Aktie. Der Gewinn 2022 kommt vollständig aus dem PE Asset Management Segment, das rund 11 Cent EBITDA pro Aktie erwirtschaftet hat, während für das Segment Investment ein negatives EBITDA von rund 4 Cent pro Aktie erwartet wird. Der Verlust im Segment Investment ist geprägt durch abschließende Werteinbußen von zwei VC-Beteiligungen und dem Kursverlust eines in 2021 an die Börse gegangenen Unternehmens aus ihrem Heritage Venture Capital-Portfolio. Das Private Equity-Investment der Gesellschaft hat hingegen einen deutlichen Wertzuwachs verzeichnet.



Während das Joint Venture mit einem führenden asiatischen Finanzdienstleister unverändert in Kraft ist und im Volumen sogar ausgeweitet wurde, hat die Geschäftsführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den nach IFRS als Vermögensgegenstand aktvierten Joint Venture-Vertrag zum 31.12.2022 aufgrund erhöhter geopolitischer Risiken deutlich abzuwerten. Dies belastet die Gewinn- und Verlustrechnung in 2022 netto eines gegenläufigen Steuereffekts mit rund 5,5 Mio. EUR oder 11 Cent pro Aktie. Bereits ab dem laufenden Geschäftsjahr wird die ordentliche Abschreibung des nunmehr abgewerteten Vermögensgegenstands die Gewinn- und Verlustrechnung nur noch mit 1 Cent, statt zuvor mit 3 Cent pro Aktie p.a. belasten. Die Abwertung ist nicht zahlungswirksam.



Die durchschnittliche Anzahl Aktien in 2022 belief sich auf 49,2 Mio. Aktien.



Die SGT German Private Equity hat in 2022 erstmals eine Dividende ausgeschüttet und daneben erneut einen Aktienrückkauf durchgeführt. Dies ist auch für 2023 geplant und wird durch die vorstehende Abwertung nicht beeinflusst.





Über SGT German Private Equity



SGT German Private Equity ist ein in Deutschland beheimateter, börsennotierter Private Equity-Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Ihre 100%ige Tochtergesellschaft SGT Capital Pte. Ltd. ist ein globaler Alternative Investment- und Private Equity-Asset Manager mit Hauptsitz in Singapur.



SGT Capital Fund II, mit geografischem Fokus auf Europa und Nordamerika (Fondslaufzeit zehn Jahre), investiert in marktführende Unternehmen und nutzt sein eigenes Fachwissen, um die Unternehmen weiter zu globalisieren, insbesondere in asiatische Märkte. SGT verfolgt das Ziel, die von ihr erworbenen Unternehmen weiter zu internationalisieren und ihre globalen Skaleneffekte zu steigern. SGT strebt ein Fundraising-Zielvolumen von 2 bis 3 Mrd. USD an. Das Management-Team verfügt über langjährige Führungserfahrung bei namhaften Adressen - globalen Private Equity-Häusern, Managementberatungen und Investmentbanken. SGT Capital verwaltet derzeit von ihr aufgelegte Private Equity-Fonds und ein Joint Venture mit einem asiatischen Finanzdienstleister in einem Gesamtvolumen von mehr als 800 Mio. USD.



Aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group hält die SGT German Private Equity des Weiteren ein Heritage Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups. Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Dirk Schmitt

d.schmitt@rosenbergsc.com

+49 170 302 8833

