DJ Siemens erhöht Prognose nach starkem Start

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens hat nach einem starken ersten Quartal die Jahresprognosen angehoben. Angepeilt werden für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2022/23 nun 7 bis 10 Prozent Umsatzwachstum statt wie bisher 6 bis 9 Prozent sowie eine Steigerung des Gewinns je Aktie vor Kaufpreisallokationen auf 8,90 bis 9,40 Euro, wie der Technologiekonzern am Abend in München mitteilte. Bislang galt hier ein Zielkorridor von 8,70 bis 9,20 Euro. 2021/22 hatte Siemens je Aktie 5,47 Euro verdient.

Hintergrund sind unerwartet starke Ergebnisse in der Fabrikautomatisierung und in der intelligenten Infrastruktur, wie Siemens mitteilte. "Mit 2,7 Milliarden Euro Ergebnis im Industriellen Geschäft ist uns der bislang stärkste Start in ein neues Geschäftsjahr geglückt", sagte Vorstandschef Roland Busch. Analysten hatten nach einer von Siemens zusammengestellten Konsensschätzung mit 2,5 Milliarden Euro operativem Gewinn gerechnet.

Eine Abschwächung gab es lediglich bei den Auftragseingängen. Sie fielen mit 22,6 Milliarden Euro zwar um 7 Prozent geringer aus als im Vorjahr, aber knapp 1,8 Milliarden höher als von Analysten erwartet.

February 08, 2023 14:19 ET (19:19 GMT)

