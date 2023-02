Der Großhandelskonzern Metro hat sein Wachstum zum Jahresauftakt fortgesetzt. Dabei belasteten ein Cyberangriff sowie das Russlandgeschäft die Entwicklung, wie das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Im ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) stiegen die Erlöse um 6,6 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro.Dabei wuchs Metro über alle Vertriebskanäle hinweg, das Belieferungsgeschäft erzielte zweistellige Wachstumsraten und erreichte 1,6 Milliarden Euro. Der Januar habe eine anhaltende Wachstumsdynamik ...

