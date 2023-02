Künstliche Intelligenz wird immer wichtiger - auch an der Börse. So ziehen die Aktien von Microsoft weiter an und gewannen an der Dow-Spitze mehr als ein Prozent. Der Softwarekonzern macht sich aktuell neue Hoffnungen, die Dominanz von Google bei der Web-Suche zu brechen. Mithilfe von Technologie hinter dem Text-Automaten ChatGPT sollen Nutzer Unterhaltungen mit Microsofts Suchmaschine Bing führen können. Hingegen entwickelt sich auch Google in diese Richtung - die Weichen für den Wettkampf der ...

