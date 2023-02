Auf den ersten Blick hat sich an der Börse gestern nicht allzu viel getan. Noch immer stecken den Börsianern die überraschend guten Arbeitsmarktdaten aus den USA aus den Knochen, was wieder einmal Zinsängste befeuert hat. Vor einer Rede von Fed-Chef Jerome Powell hielten sich da viele Anleger vornehm zurück. Doch hinter den Kulissen tut sich wie gewöhnlich so einiges.Bei Tesla (US88160R1014) gab es kurstechnisch zwar keine neuen Impulse zu sehen. Dafür sorgte das Unternehmen für Schlagzeilen mit einem Tesla Roadster, der schon vor fünf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...