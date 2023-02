Dem britischen Erdölkonzern füllten im abgelaufenen Jahr die gestiegenen Öl- und Gaspreise kräftig die Kassen. Der operative Gewinn hat sich 2022 gegenüber dem Vorjahr auf knapp 28 Mrd. $ mehr als verdoppelt, während der Umsatz um mehr als die Hälfte auf 241 Mrd. $ zulegte. Da die Briten aber ihre Beteiligung am russischen Ölkonzern ROSNEFT in Höhe von 24 Mrd. $ abschreiben mussten, wies BP unter dem Strich ein Minus von 2,5 Mrd. $ aus. Im Vorjahr hatte der Ölkonzern noch einen Gewinn 7,6 Mrd. $ erzielt. Für die Aktionäre gibt es dennoch Grund zur Freude: BP will seine operative Stärke nutzen, um die Dividende zu erhöhen und weitere BP-Aktien im Volumen von 2,75 Mrd. $ zurückzukaufen. Nach den Zahlen stieg die BP-Aktie gestern um rund 4 %. Nachdem der wichtige Widerstand im Bereich um 504 Pence überwunden werden konnte, wird sich die charttechnische Aufwärtsdynamik kurzfristig weiter erhöhen. Der seit November 2020 bestehende Aufwärtstrendbleibt weiter intakt. Wer hier auf eine Fortsetzung spekulieren möchte, sollte auf jeden Fall ein Stop-Loss bei 448 Pence platzieren.



