Mike Allison hat angekündigt, dass er zum ende des geschäftsjahres 2023 als ceo der vat zurücktreten wird In der gestrigen Sitzung des Nominierungs- und Vergütungsausschusses informierte Mike Allison den Verwaltungsrat über seinen Entschluss, zum Ende des Geschäftsjahres 2023 als CEO der VAT zurückzutreten. Er ist im Januar 2018 zur VAT gekommen und hat die Rolle des CEO im März desselben Jahres übernommen. Der Verwaltungsrat wird die Suche nach einer Nachfolge unverzüglich einleiten. «Nach fünf Jahren bei VAT, in denen das Unternehmen sehr erfolgreich auf über CHF 1 Milliarde Umsatz gewachsen ist und seine Marktführerschaft weiter ausgebaut hat, habe ich beschlossen, dass es der richtige Zeitpunkt ist, das Ruder bei der VAT in andere Hände zu legen. Heute befindet sich die VAT in einer fantastischen Verfassung mit einem hochkompetenten Führungsteam. Nachdem ich im vergangenen Jahr 60 Jahre alt geworden bin, habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, ein neues Kapitel für mich und meine Familie aufzuschlagen», sagte Mike Allison. «Die VAT hat in allen Bereichen eine beispiellose Wachstumsphase erlebt. Wir danken Mike für seinen grossen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens in den letzten fünf Jahren. Der Verwaltungsrat bedauert seinen Entscheid, als CEO der VAT zurückzutreten, sehr", sagte Martin Komischke, Verwaltungsratspräsident der VAT. Mike Allison wird seine Rolle als CEO während dem Geschäftsjahr 2023 weiterführen, was der VAT ausreichend Zeit gibt, seine Nachfolge zu evaluieren und zu ernennen. Er betonte, dass er sich für einen geordneten Übergang des Unternehmens einsetzen werde, damit die VAT in der Lage sei, das Wachstum zu nutzen, welches in den kommenden Jahren nach einer Marktberuhigung im Jahr 2023 erwartet werde.



VAT Group AG

Michel R. Gerber

VP Investor Relations & Sustainability

T +41 81 772 42 55

investors@vat.ch Finanzkalender Donnerstag, 2. März 2023

Donnerstag, 13. April 2023

Dienstag, 16. Mai 2023

Donnerstag, 27. Juli 2023

Donnerstag, 12. Oktober 2023 Ergebnisse für Q4 und das Gesamtjahr 2022

Q1 2023 Handelsupdate

Generalversammlung, St. Gallen

Ergebnisse des ersten Halbjahres 2023

Q3 2023 Handelsupdate ÜBER DIE VAT

Wir verändern die Welt mit Vakuumlösungen - das ist unser Anspruch als weltweit führende Entwicklerin, Herstellerin und Lieferantin von High-End-Vakuumventilen. VAT-Vakuumventile sind geschäftskritische Komponenten für die Fertigung innovativer Produkte des täglichen Lebens wie tragbare Geräte, Flachbildschirme oder Solarpanels. Die VAT berichtet in zwei verschiedenen Segmenten: Ventile und Global Service. Unter letzterem bieten wir unseren Kunden Originalersatzteile, Wartung, technischen Support und Training für diverse Vakuumventilanwendungen. Mit über 2'500 Mitarbeitenden weltweit, Vertretungen in 29 Ländern, einem Nettoumsatz von CHF 901 Mio. (2021) und Produktionsstandorten in der Schweiz, Malaysia, Rumänien, und Taiwan gestalten wir unseren hochspezialisierten Markt nachhaltig mit.

