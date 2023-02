EQS-News: KPS AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

KPS AG: KPS startet mit starkem Umsatzwachstum im ersten Quartal ins Geschäftsjahr 2022/2023



09.02.2023 / 07:30 CET/CEST

KPS startet mit starkem Umsatzwachstum im ersten Quartal ins Geschäftsjahr 2022/2023 KPS steigerte den Umsatz um 18,5 % auf 48,8 Mio. € - robuste Nachfrage in allen Bereichen: Digital Strategy, Digital Customer Interaction und Digital Enterprise.

Anhaltend hoher Einsatz von Service-Providern und erhöhte Personalaufwendungen führten zu einem EBITDA auf Vorjahresniveau in Höhe von 4,9 Mio. €. Unterföhring/München, 09. Februar 2023 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für Digitale Transformation und Prozessoptimierung im Handel, veröffentlicht die Ergebnisse für das erste Quartal 2022/2023. Starke Nachfrage nach Projekten in allen Bereichen Im ersten Quartal 2022/2023 verzeichnete KPS eine starke Nachfrage entlang ihres umfassenden End-to-End-Produktangebots Digital Strategy (Strategieberatung), Digital Customer Interaction (E-Commerce Services) und Digital Enterprise (ERP-Transformationsprojekte). Der Umsatz konnte dadurch im Berichtszeitraum um beachtliche 18,5 % auf 48,8 Mio. € gesteigert werden. Erhöhter Einsatz von externen Berater:innen führt zu einem EBITDA auf Vorjahresniveau Im abgelaufenen Quartal hat KPS im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich mehr Service-Provider und Freelancer eingesetzt, um das hohe Projektvolumen fristgerecht abwickeln zu können. Zudem befinden sich noch viele der neu eingestellten Berater:innen in der Einarbeitungsphase, sodass diese noch nicht vollumfänglich in laufenden Projekten eingesetzt werden konnten. Infolge der gestiegenen Aufwendungen für externe Berater:innen und aufgrund der erhöhten Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum lag das EBITDA in der Berichtsperiode mit 4,9 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. Das EBIT verbesserte sich leicht um 3,3 % auf 3,2 Mio. €. Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023 KPS konnte das Geschäftsjahr 2022/2023 mit einem starken Umsatzwachstum im ersten Quartal starten. In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2022/2023 wurden Umsätze mit Projekten erzielt, die sich in der End- bzw. Reifephase befinden. Daher geht KPS davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im weiteren Jahresverlauf abschwächen könnte. Gleichzeitig war das erste Quartal von erhöhten Aufwendungen durch den verstärkten Einsatz von externen Service-Providern gekennzeichnet. KPS erwartet, dass die Aufwendungen für Fremdberater im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres reduziert werden können. KPS bestätigt ihre am 26.01.2023 veröffentlichte Prognose und erwartet, den Umsatz des Konzerns im mittleren einstelligen Prozentbereich und das EBITDA im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich steigern zu können. Die Mitteilung zum ersten Quartal 2022/2023 steht ab sofort hier zum Download zur Verfügung. 09. Februar 2023 KPS AG Der Vorstand Über die KPS AG KPS begleitet Unternehmen erfolgreich auf dem Weg der Digitalisierung, von der Strategie über die Kundeninteraktion bis zum operativen Kerngeschäft. Als führender Transformationspartner für den Handel ist KPS auch erste Wahl für all jene Unternehmen, die auf eine hochmoderne Customer Experience Plattformarchitektur setzen. Die branchenspezifischen KPS Instant Platforms vereinen alle Prozesse auf einer einzigen Geschäftsplattform - end-to-end von der Kundeninteraktion über Operations bis zu den Finanzen, implementiert mit den besten Technologiekomponenten in einem zukunftssicheren Hochleistungsdesign und einer flexiblen Infrastruktur. Sie sind modular, skalierbar und steigern die Geschwindigkeit von prozessgetriebenen Transformationsprogrammen enorm. Mit sofort einsatzbereiten Produkten und innovativen Lösungen, den marktführenden Technologien und einem starken Partnernetzwerk schaffen wir für unsere Kunden nachhaltigen Mehrwert. Platformise your transformation. www.kps.com KPS AG

