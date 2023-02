Der DAX befindet sich wieder über 15.500 Punkten und läuft jetzt das Allzeithoch an. Dabei gibt es noch viele wichtige Quartalszahlen von Deutsche Börse, Siemens und Co. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich auf ihrer Richtungssuche von etlichen Firmenbilanzen und Inflationszahlen leiten lassen. Am Donnerstag wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Mittwoch hatte er 0,6 Prozent im Plus bei 15.412 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...