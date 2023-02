Der Aufwärtsschwung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Der DAX +1,28% wird zum Handelsstart rund 0,7 Prozent höher bei 15.516 Punkte erwartet. Damit bleibt der deutsche Leitindex in Sichtweite seines bisherigen Jahreshochs von rund 15.520 Punkten. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Donnerstag beeinflussen:1. US-Börsen unterbrechen RallyDie am Vortag an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...