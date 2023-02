"Race your Reality!" - so bewirbt Hot Wheels einen neuen Hybrid aus Autorennspiel und ferngesteuertem Auto. Auch sonst klingt "Rift Rally" nach einer Menge Spaß. Spielzeugautos in Vollspeed driften lassen und mit Superjumps über Hindernisse hinweg fliegen - dieser Kindertraum soll nun mit "Rift Rally" von Hot Wheels Wirklichkeit werden. Dazu kombiniert das Unternehmen ein handballengroßes ferngesteuertes Auto mit einem Computerspiel von Velan Studios (Knockout City), das auf dem Screen eines externen Geräts läuft. The Verge durfte das System ...

Den vollständigen Artikel lesen ...