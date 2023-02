BMW befindet sich angeblich in Gesprächen mit der britischen Regierung über ein Finanzierungspaket in Höhe von bis zu 75 Millionen Pfund (gut 84 Millionen Euro), das die Produktion von Elektro-Minis in seinem Werk in Oxford sichern soll. Dort sind größere Umrüstarbeiten nötig. Wie "Sky News" unter Berufung auf Insider berichtet, könnte ein entsprechender Deal zwischen der Regierung und dem Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...