Am Mittwoch verflogen an den US-Börsen die Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank, die Fed-Chef Jerome Powell noch am Vortag mit seiner jüngsten Rede entfacht hatte. So sprach sich gestern der wichtige Notenbankchef von New York, John Williams, für einen Fortführung der bisherigen Geldpolitik aus. Der Dow Jones sank daraufhin um 0,61 % auf 33.949 Punkte, während der S&P 500 um 1,11 % auf 4.117 Punkte absackte. Der besonders zinssensible Nasdaq 100 beendete den Handel mit einem Minus von 1,83 % bei 12.495 Punkten. In Deutschland lag die Inflation im Januar bei 8,7 %, wie das Statistische Bundesamt heute auf der Basis vorläufiger Zahlen mittteilte. Der Dax stemmte heute Morgen gegen die schwachen US-Vorgaben und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,96 % bei 15.560 Punkten. Im weiteren Verlauf des frühen Handels schob sich der deutsche Leitindex dann zeitweise über die Marke von 15.600 Punkten.



