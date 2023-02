Nachdem Volkswagen am Dienstagabend erste Eckdaten zum Geschäftsjahr 2022 präsentiert hatte, gab die Aktie am Mittwoch 1,5% auf 129,30 EUR nach. Rückblick: Die VW-Vorzugsaktie hatte im vergangenen Jahr 34,4% an Wert verloren, wobei das Jahrestief erst am 22. Dezember bei 112,84 EUR markiert wurde. Seitdem konnten sich die Papiere um 18,6% erholen und ...

