Der deutsche Leitindex hat seine jüngste Konsolidierung beendet und zur Wochenmitte 0,6% auf 15.412 zugelegt. Rückblick: Nachdem der DAX vor einer Woche auf das neue 2023er-Top bei 15.521 Punkten gestiegen war, schalteten die Notierungen anschließend in den Konsolidierungsmodus und fielen dabei an die Haltestelle rund um 15.275 zurück. Am gestrigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...