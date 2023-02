EQT will va-Q-tec mehrheitlich übernehmen. Vorstand und Aufsichtsrat von va-Q-tec sprechen sich für die Offerte aus, wie Joachim Kuhn, Vorstand von va-Q-tec, im Gespräch mit unserer Redaktion deutlich macht.





Im Interview redet Kuhn über den attraktiven Angebotspreis, der eine deutliche Prämie beinhaltet. Die weiteren Aussichten von va-Q-tec sind ebenso ein Thema von Kuhn wie auch die Gründe, die für EQT als Partner der Süddeutschen sprechen. Falls die Offerte scheitert, fürchten Analysten einen Kurssturz bei va-Q-tec. Das will Kuhn aber nicht öffentlich bewerten.

EQT Private Equity hat den Aktionären von va-Q-tec ein Übernahmeangebot unterbreitet. Wie sehen die Bedingungen aus?

Kuhn: Bereits Mitte Dezember letzten Jahres haben wir mit EQT eine strategische Partnerschaft vereinbart. In diesem Kontext hatte EQT auch ein Übernahmeangebot an die Aktionäre der va-Q-tec angekündigt. Aktionäre können seit dem 16. Januar 2023 ihre Aktien verkaufen, wie aus der Angebotsunterlage ersichtlich, und zwar für 26,00 Euro je Aktie. Dies entspricht einer Prämie von 98 Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittskurs der va-Q-tec-Aktie der vergangenen drei Monate bis zum 9. Dezember 2022.

Diese Annahmefrist endet voraussichtlich am 16. Februar 2023 um Mitternacht. Allerdings sollten Privatanleger schon früher ihre Bank beauftragen, weil die Abwicklung in der Regel einige Tage in Anspruch nehmen kann. Darüber hinaus sieht das Übernahmeangebot unter anderem marktübliche Vollzugsbedingungen vor - insbesondere eine Mindestannahmequote in Höhe von 62,5 Prozent aller va-Q-tec-Aktien. In diese Quote werden auch die von den Gründerfamilien gehaltenen Aktien eingerechnet.

Sie empfehlen, das Angebot anzunehmen. Warum?

Kuhn: Das stimmt. In unserer gemeinsamen begründeten Stellungnahme empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat der va-Q-tec den Aktionärinnen und Aktionären, das Angebot anzunehmen. Wir sind der Ansicht, dass das Angebot den Interessen und Zielsetzungen von va-Q-tec, den Aktionären von va-Q-tec wie auch unseren Arbeitnehmern in besonderem Maße gerecht wird.

Zum einen, da der Angebotspreis nach unserer Auffassung aus finanzieller Sicht fair und die Prämie attraktiv ist. Zum anderen hat EQT erklärt, nach einem erfolgreichen Angebot mit uns als Gründerpool gemeinsam und als privat geführtes Unternehmen die Geschäfte von va-Q-tec im Bereich TempChain-Lösungen für den sicheren Transport von Pharmaprodukten sowie im Bereich der thermischen Energieeffizienz und Thermoboxen weiter zu stärken und im Rahmen einer Kapitalerhöhung in das weitere Wachstum von va-Q-tec zu investieren.

Sie sagten, dass die historische Verbindung von EQT zur Wallenberg-Familie, EQT zum idealen Partner macht. Wie meinen sie das?

Kuhn: EQT investiert als unternehmerischer, langfristiger Partner, dessen Wurzeln auf die mehr als hundertjährigen Beteiligungsaktivitäten der schwedischen Unternehmerfamilie Wallenberg zurückgehen. Im Geiste dieser Unternehmerdynastie ist EQT auch heute dafür bekannt, gut positionierte mittelständische Unternehmen in ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen und so die Marktposition nachhaltig zu fördern. Entsprechend teilt EQT auch unsere Werte und Vision und ist bereit, in die langfristige Weiterentwicklung unserer Technologie zu investieren. Das macht EQT aus unserer Sicht zum idealen Partner für va-Q-tec.

Sie selber werden ihre Papiere in die neue Partnerschaft einbringen?

Kuhn: Das ist richtig. Die beiden Gründerfamilien von va-Q-tec, zu denen auch ich zähle, werden ihre Aktien, die rund 26 Prozent des Grundkapitals ausmachen, zum Angebotswert in die Bieterin einbringen, das heißt die Bieterin besteht damit aus EQT und den Gründerfamilien. Wir sind somit weiterhin an der neuen Struktur langfristig beteiligt, und werden kontinuierlich an der Entwicklung des Unternehmens mitarbeiten. Im Übrigen unterstützen unser Finanzvorstand und alle Mitglieder des Aufsichtsrats das Angebot mit den von ihnen gehaltenen Aktien.

Die Mindestannahmequote liegt bei 62,5 Prozent. Wie realistisch sehen sie die Chance, dass diese erreicht wird?

Kuhn: Wir sind überzeugt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ein hohes Interesse an der attraktiven Prämie des Angebots haben sollten und dass daher die Annahmeschwelle erreicht wird. Aber die Aktionäre müssen dafür aktiv werden und ihre Aktien über ihre Depotbank einbringen. Üblicherweise steigt ein Aktienkurs nach Bekanntgabe eines Übernahmeangebots ja in die Nähe des Angebotspreises. So war das auch bei uns. Wenn das Angebot am Ende nicht erfolgreich wäre, weil die Schwelle nicht erreicht wird, ist es ungewiss, wie sich der Aktienkurs entwickelt. Deshalb kommt es auf die Unterstützung jedes einzelnen Aktionärs und auf jede einzelne Aktie an, die im Rahmen des Angebots angedient wird.

Wie können Investoren ihre Papiere andienen?

Kuhn: Um ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots anzudienen, sollten sich die Aktionäre direkt an ihre depotführende Bank wenden. Wichtig ist dabei die Frist der jeweiligen Bank im Blick zu behalten. EQT hat zudem eine Webseite (https://www.offer-eqt.com/) mit Details zum Angebot eingerichtet. Dort finden Anleger auch eine Telefonnummer, an die sie sich mit all ihren Fragen wenden können.

Analysten schätzen, dass der Kurs von va-Q-tec um 30 Prozent bis 50 Prozent fallen könnte, falls das Angebot scheitert. Sehen sie das auch so?

Kuhn: Ich habe in den vergangenen Jahren an der Börse gelernt, dass man die Schätzungen und vor allem die Kursziele der Analysten als Vorstand nicht öffentlich bewerten sollte. Das sind alles Profis, die wissen, was sie tun. Wenn mehr als 62,5 Prozent der Aktionäre das Angebot annehmen und alle behördlichen Genehmigungen erteilt werden, stellt sich diese Frage aber ohnehin nicht.

Letztlich steht bei va-Q-tec ein Delisting im Raum?

Kuhn: EQT hat uns mitgeteilt, dass sie ein Delisting von va-Q-tec anstreben. Und wir begrüßen das auch grundsätzlich. Viele unserer Geschäfte sind noch jung und erfordern Investments, gleichermaßen sind sie auch schlechter planbar. Dies kann zu einer gewissen Volatilität in der Geschäftsentwicklung führen, was dann Auswirkungen auf den Aktienkurs haben könnte. Als private Gesellschaft würden wir diesen Zwängen nicht unterliegen und haben die Möglichkeit, langfristiger zu handeln. Für diejenigen Aktionäre, die ihre Aktien nach einem Delisting noch halten, wären die Möglichkeiten zum Handeln sehr eingeschränkt - dies sollten Aktionäre bereits jetzt bedenken.

Dieses Interview ist eine Kooperation von wallstreet:online mit der Redaktion von www.4investors.de.