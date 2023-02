Der Goldpreis muss sich noch von dem Tiefschlag der vergangenen Woche erholen. Nur ganz langsam, aber stetig geht es diese Woche aufwärts. Technisch ist die Situation völlig offen.

Gold: Wie geht es weiter?

Vor genau einer Woche hat es beim Goldpreis gekracht. Nach dem stetigen Anstieg der Vormonate war eigentlich schon die Marke von 2.000 US-Dollar greifbar nah. Doch dann stürzte die Notiz wie aus dem Nichts ab. In zwei Etappen verlor Gold rund 100 US-Dollar an Wert. Die neue Woche läuft dagegen wieder besser. Nun notiert die Unze schon vier Tage in Folge höher und hat ein Drittel der Verluste wieder wettgemacht. Bis zum Verlaufshoch bei 1.959 US-Dollar ist es aber noch ein weiter Weg. Rein technisch sieht es aber ernüchternd aus. Die Bewegung der vergangenen Tage könnte nach oben, aber ebenso gut nach unten aufgelöst werden. Technisch postive Signale gäbe es erst bei einem Anstieg über 1.896 US-Dollar. Nach unten ...

