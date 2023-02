Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach dem ersten Emissionsmonat im neuen Jahr sind wir vergleichsweise zuversichtlich, dass der Primärmarkt sich in seinem "Saisonmuster" gut positioniert hat, so Melanie Kiene, CIIA, und Stefan Rahaus von der NORD/LB.Die Analysten der NORD/LB würden dies für das EUR-Benchmarksegment als eine gute Nachricht deuten, auch wenn es gegebenenfalls schon zu Vorzieheffekten gekommen sei. Insbesondere mit der EZB-Sitzung und der eventuellen Anpassung der EZB-Orderquote ab März 2023 könnte es ein aktiver Februar am Primärmarkt werden. Sicherlich seien nicht alle Emittenten auf die Beteiligung des Eurosystems angewiesen, um ihre Emission erfolgreich zu platzieren. Ein neues "Normal" werde sich mit dem Ausstieg der EZB als Primärmarktinvestor - am Sekundärmarkt würden weiterhin anteilig Reinvestitionen erfolgen - allemal einstellen. Doch ob dieser überdurchschnittlich starke Januar ein stabiles Saisonmuster für das Gesamtjahr bedeute, sei noch fraglich, denn vorerst würden zumindest bis März Sonderfaktoren am Markt vorhanden bleiben. Ein gewisses Maß an Sicherheit für Emittenten und Investoren würde jedoch zurückkommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...