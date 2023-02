Contargo plant den Aufbau des größten privaten Ladenetzes für schwere E-Lkw in Deutschland. Im Laufe dieses Jahres sollen hierzulande 33 Schnelllader an 14 Contargo-Standorten eingerichtet werden. Als Technikpartner holt Contargo den Ladeinfrastruktur-Hersteller SBRS an Bord. Aus der kurz gehaltenen Unternehmensmitteilung geht hervor, dass es sich um Ladepunkte mit je 250 kW Leistung handeln wird. ...

