Porsches neues Elektro-Flaggschiff soll 2027 auf den Markt kommen und ein siebensitziger, geländetauglicher Luxus-Crossover werden. Ein solches E-SUV oberhalb der bekannten Modelle hatte Porsche bereits angekündigt. Nun werden in einem Medienbericht mögliche Eckdaten zur Technik genannt. Kurzer Rückblick: Porsche will bekanntlich den neuen Elektro-Macan in Leipzig einige Zeit parallel zu den bestehenden ...

