Ecolab: Hygienespezialist mit sauberem Pullback!

Rücksetzer und Inside Candle bei Ecolab (ECL)! Frische Quartalszahlen am 14. Februar vorbörslich. Jetzt noch in Long Trade einsteigen?

Symbol: ECL ISIN: US2788651006

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Herstellers von Reinigungsprodukten verlor in den vergangenen sechs Monaten über 13 Prozent ihres Kurswertes. Die Rückkehr auf die Oberseite der gleitenden Durschnitte und der anschließende Test des 50er-EMA inklusive der gestrigen Inside Candle sorgen für vielSpannung vor den Quartalszahlen am kommenden Dienstag vor Öffnung der Börse.

Chart vom 03.02.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 269.54 USD





Meine Expertenmeinung zu ECL

Meinung: Erwartet wird ein Gewinnwachstum von rund 5 Prozent. Zusätzlichen Schwung verspricht sich das Unternehmen aus Saint Paul im US-Bundesstaat Minnesota mit einer Produktlinie die ausschließlich via Interent und in den Filialen der Baumarktkette The Home Depot vertrieben wird. Es geht dabei um Reinigungsproukte in vier Kategorien - Bodenpflege, Badezimmerreiniger, Entfetter und Hochdruckreinigerkonzentrate.

Setup

Mögliches Setup: Gerade vor den Quartalszahlen könnte es noch einmal volatil werden, wenn Insider ihr Know-how verwenden, um sich zu positionieren. Insofern könnte es sinnvoll sein, bis zum Vortag der Earnings das Momentum für Daytrades zu nutzen. Die gelben Linien im Chart können dabei als Groborientierung für Trigger und Stop Loss dienen. Wichtig ist es dabei, das Exit-Signal per Trailing Stop nachzuziehen, sobald es in die richtige Richtung geht. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ECL.

Veröffentlichungsdatum: 09.02.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.