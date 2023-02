Helmut Körfer ist Bereichsleiter Sachversicherung bei adesso insurance solutions. Zuvor war er unter anderem dreieinhalb Jahre lang bei der Expleo Group.adesso insurance solutions ist eine Tochter der adesso SE und wurde im Jahr 2014 gegründet. Das Unternehmen weist 500 Mitarbeiter auf und ist in Deutschland und in der Schweiz vertreten. Der Hauptsitz ist in Dortmund.Corona als WendepunktDie Frage nach der Modernisierung von IT-Systemen bei Versicherern ist omnipräsent. Durch und seit Corona habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...