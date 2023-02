Policen Direkt macht Alexander Trowe zum neuen Geschäftsführer der Versicherungsmakler am Seestern GmbH am Standort Düsseldorf. Trowe bringt langjährige Erfahrung in der Beratung von Unternehmen und Industriekunden mit. Nach seinem Abschluss zum Executive Master of Insurance an der Ludwig-Maximilian-Universität ...

