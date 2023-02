Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Im Zuge der Zinsentscheide von FED und EZB stieg der Euro Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) am vergangenen Donnerstag auf 139,86 Punkte, so die Börse Stuttgart.Danach sei es wieder abwärts gegangen. Mit 138,06 Punkten habe sich der Euro Bund-Future aus der Handelswoche verabschiedet. In der neuen Woche habe sich der Abwärtstrend fortgesetzt. Bis Mittwochvormittag gehe es kontinuierlich auf 135,68 Prozentpunkte runter. Am Donnerstag gehe es für den Euro Bund-Future wieder aufwärts, kurz nach Handelsbeginn stehe er bei 136,69 Prozentpunkten. ...

