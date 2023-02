Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von VanEck auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (ISIN IE000M7V94E1/ WKN A3D47K) biete Anleger*innen Zugang zu Unternehmen weltweit, die mindestens die Hälfte ihrer Einnahmen aus Uran oder der Kernenergie-Infrastruktur erzielen würden. Hierzu würden der Abbau, die Exploration, die Erschließung und die Produktion von Uran sowie andere Aktivitäten zur Unterstützung des Uranbergbaus zählen. Uran werde insbesondere in Kernkraftwerken zur Stromerzeugung eingesetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...