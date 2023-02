Stavanger (www.fondscheck.de) - Im letzten Quartal des Jahres 2022 lieferte der SKAGEN Focus-Fonds (ISIN LU1932704841/ WKN A2PREN) sowohl in relativen wie auch in absoluten Zahlen einen guten Ertrag, so Jonas Edholm und David Harris, Portfoliomanager des SKAGEN Focus-Fonds bei SKAGEN Funds.Er habe das vierte Quartal deutlich besser als die zugrunde liegenden globalen Aktienmärkte beendet und auch im Gesamtjahr vor seiner Benchmark gelegen. Der Finanzmarkt habe sich auch im vierten Quartal auf die US-amerikanischen Inflationsstatistiken und die Zinserhöhungen der US-Notenbank konzentriert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...