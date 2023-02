Die Kasse der deutschen Arbeitnehmer klingelte 2022 zwar so laut wie schon lange nicht mehr, aber realistisch betrachtet hat man davon wohl kaum was bemerkt. Oder wirtschaftlich ausgedrückt: Der Nominallohn der Arbeitskräfte in der Republik ist zwar stark angestiegen, aber die Reallöhne sind noch stärker gesunken, wie es in einer Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) heißt.Reallöhne sinken 2022 zum dritten Mal in FolgeUm 3,4% ist der Nominallohnindex nach vorläufigen Ergebnissen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...