Hannover (www.anleihencheck.de) - Zu Beginn jeden Jahres werfen wir traditionell einen Blick auf die Entwicklungen am Primärmarkt: Der Januar ist dabei stets voluminös, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Jan-Phillipp Hensing von der NORD/LB.Meist zähle er zu den drei emissionsstärksten Monaten des Jahres. So addierten sich im Januar 2023 für das SSA-Segment in unserer Abgrenzung - Supranationals, Sub-Sovereigns und Agencies, also ohne Staaten - EUR-Benchmarks in Höhe von EUR 52,2 Mrd. (2022: EUR 44,5 Mrd.; 2021: EUR 55,2 Mrd.; 2020: EUR 32,1 Mrd.), so die Analysten der NORD/LB. Der Primärmarkt habe den vollen Monat ausgenutzt, welcher aus 22 Handelstagen bestanden habe. Bereits im alten Jahr habe NIESA für die erste Handelswoche mandatiert, um keine Zeit zu verlieren, sodass der Auftakt direkt am 02. Januar gelungen sei. ...

