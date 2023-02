Als erste deutsche aktuarielle Beratungsgesellschaft wurde Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) am 11.02.1998 in Köln gegründet. Anfänglich gab es neben den drei Gründern, Dr. Andreas Meyerthole, Onnen Siems und Prof. Dr. Michael Radtke, keine weiteren Angestellten. In seinem 25. Jubiläumsjahr zählt das Unternehmen inzwischen 55 Mitarbeiter und berät 85 Mandanten im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus.Gründer: Unternehmen war Kind der DeregulierungLaut den Gründern Meyerthole und Siems war das ...

