Paukenschlag beim US-Fintech Affirm: Der auf "Buy now, pay later" -Lösungen spezialisierte Zahlungsdienstleister hat am Mittwochabend enttäuschende Quartalszahlen präsentiert, die Prognose gesenkt und den Abbau von fast einem Fünftel aller Stellen verkündet. Die Aktie bricht daraufhin heftig ein und beendet den jüngsten Rebound-Versuch. Affirm hat am Mittwochabend nach US-Börsenschluss schwache Zahlen für das abgelaufene zweite Geschäftsquartal präsentiert. Demnach ist der Umsatz im Vergleich zum ...

