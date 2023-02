Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Fondsbranche hat sich in den Marktturbulenzen 2022 widerstandsfähig gezeigt, so die Experten von BVI.Insgesamt seien Fonds 66 Milliarden Euro zugeflossen. "Der Einmarsch Russlands in die Ukraine war eine Zäsur", sage Dirk Degenhardt, Präsident des deutschen Fondsverbands BVI. "Der Krieg, explodierende Energiepreise und steigende Inflationsraten haben zu deutlichen Kursrückgängen an den Aktien- und Rentenmärkten geführt und Anleger verunsichert. Trotzdem haben sie sehr besonnen reagiert, denn wir haben keine hohen Rückflüsse gesehen, sondern eher eine Kaufzurückhaltung." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...