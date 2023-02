Trotz gestiegener Inflationsrate in Deutschland hatte dies keine nennenswerte Auswirkung auf den Edelmetall-Markt. Allerdings werden die gleich für 14:30 Uhr erwarteten US-Zahlen Bewegung sowohl in Platin als auch in den anderen Edelmetallen bringen. Derzeit notiert Platin bei 967 USD.Am heutigen Donnerstagnachmittag ab 14:30 Uhr werden die US-Zahlen der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe dominierend am Edelmetallmarkt sein. Doch schon zuvor waren die Januar-Inflationszahlen für Deutschland bereits wichtige Konjunkturereignisse. Wir berichteten bereits heute Morgen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...