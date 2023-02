Aktuell befinden sich die Marktakteure in Lauerstellung, weshalb nicht viel Bewegung in Gold ist. Derzeit notiert Gold bei 1.883 USD, doch die bald veröffentlichten US-Zahlen zu Erstanträgen der Arbeitslosenhilfe werden den Edelmetall-Markt dominieren.Wie in dem schon heute Morgen eingestellten Bericht dargelegt, stellten die bereits um 8 Uhr vorab publizierten Januar-Inflationszahlen für Deutschland heute die wichtigsten Konjunkturdaten-Veröffentlichungen dar. Darauf folgt um 14:30 Uhr die Publikation der wöchentlichen US-Statistik zu den Erstanträgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...