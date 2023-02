© Foto: Nel Asa Media



Morgan Stanley ist bullish für Nel ASA. Die Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf und erhöhen das Kursziel. Zündet jetzt die Wasserstoff-Kursrakete?

Die US-Großbank Morgan Stanley hat das 12-Monats-Kursziel für die Aktie von Nel Asa von 13 auf 22 norwegische Kronen angehoben. Die Einstufung wurde von "Equal Weight" auf "Overweight" angehoben.

Nel dürfte zu den Profiteuren des bevorstehenden Booms von grünem Wasserstoff gehören, so Analyst Arthur Sitbon in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Die USA und Europa würden erneuerbare Energien aktuell massiv fördern.

"Wir glauben, dass eine klare Regulierung das Vertrauen in das Wachstum des Wasserstoffmarktes stärken wird, was sich auf die Bewertung von Wasserstoffunternehmen auswirken wird", zitiert CNBC die Analysten um Arthur Sitbon.

An der Börse Oslo steht die Nel Asa-Aktie leicht im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 18,65 (Stand: 09.02.2023, 13:19 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion