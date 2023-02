Wer in Kanada Rohstoffe explorieren will, darf nicht einfach drauflos bohren. Neben den üblichen behördlichen und bundesstaatlichen Erlaubnissen ist vielerorts zusätzlich eine Genehmigung der ortsansässigen First Nations erforderlich, auf deren traditionellem Land sich die Bodenschätze befinden. Der Uran-Explorer Skyharbour Resources Ltd. (TSX-V: SYH, WKN: A2AJ7J, ISIN: CA8308166096) meldete nun, dass ein entsprechendes Abkommen bezüglich des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...