Der Publikumsverlag Bastei Lübbe bestätigt nach Vorlage der Neunmonatszahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 (per 31.03.) die Prognose für das Gesamtjahr: Gemeint ist der bereits im November 2022 kräftig gestutzte Ergebnis-Ausblick. Neben den allgemeinen Kostensteigerungen belastet zudem eine Sonderabschreibung.Nach Unternehmensanagaben lag der Umsatz in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 (per 31.3.) bei 73,2 Millionen Euro und damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...