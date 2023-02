Die Erholung der Wirtschaft in China nach Ende der Covid-Beschränkungen nimmt Fahrt auf. Einige Agenturen und Banken haben ihre Schätzungen für das Wachstum an. Die Aktien des Landes haben noch Potenzial. Nach oben revidiert hat die Ratingagentur Fitch ihre Vorhersage für das Wachstum in diesem Jahr von 4,1 auf fünf Prozent. Vor allem ist das auf besser als erwarteten Konsum und die steigende Geschäftstätigkeit zurückzuführen. Damit ist Fitch bisher ...

