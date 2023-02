Vom frühen Tageshoch verliert der Kurs der Bayer-Aktie heute ziemlich schnell zeitweise mehr als sechs Prozent, sackt sogar in dem Minusbereich. Unterdessen hat sich die Deutsche Bank bei Investoren umgehört, wie diese den gestern zum Xetra-Feierabend verkündeten Wechsel auf dem Bayer-Chefposten aufnehmen."Wir haben ein sehr positives Feedback der Investoren auf die Ernennung des neuen Bayer-CEO Bill Anderson (der sein Amt am 1. Juni antreten wird) erhalten", heißt es in einem aktuellen Research ...

Den vollständigen Artikel lesen ...