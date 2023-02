Die wichtigste Pharmaadresse der Schweiz verlor kurzfristig ihr Gesicht mit dem Rückzug aus einem Projekt gegen Alzheimer. Das kostete in der Bewertung rd. 50 Mrd. CHF und ein aktuelles KGV von lediglich 14. Als Pharmaadresse Nr. eins verfügt ROCHE über die umfangreichste Pipeline und das zurzeit größte neue Forschungszentrum in Basel mit Gesamtinvestitionen von über 500 Mio. CHF. Der Kauf der eigenen Aktien von NOVARTIS im Umfang von 18 Mrd. CHF ist in der Bilanz kaum sichtbar, denn die Aktien werden eingezogen. Wer kann das? Der Normalpegel für ROCHE GS liegt bei 360/370 CHF und je nach Stand der weiteren Forschungsergebnisse werden in Basel 400 CHF genannt.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 06! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 06 u.a.:++ Die Orientierung an KGVs steht nicht mehr im Mittelpunkt++ Die Autos waren seit September der stärkste Motor im DAX++ Für BAYER geht es zur Sache++ Comeback-Chance für PNE WIND?++ Haben die Tech-Giganten ihre Korrektur bereits absolviert?++ Die Special Situation ist FORMYCON++ SIEMENS ENERGY säubert die BilanzIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info