Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Bayer AG (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) vom 8. Februar 2023:William N. (Bill) Anderson wird mit Wirkung zum 1. Juni 2023 neuer Vorstandsvorsitzender der Bayer AG. Das hat der Aufsichtsrat des Unternehmens in seiner Sitzung am 8. Februar 2023 beschlossen. Vor der Übernahme des Vorstandsvorsitzes wird Anderson am 1. April 2023 in den Vorstand der Bayer AG eintreten. Die Neubesetzung ist das Ergebnis eines umfassenden Auswahlverfahrens, das Mitte vergangenen Jahres angestoßen worden war. ...

