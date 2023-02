PM 21Shares Research: Abstimmung zum "Schutz von Ethereum" US-Arbeitsmarkt mit verblüffend positiven Zahlen Hamilton Lane tokenisiert Private Equity Fonds auf Polygon BlockchainIndiens größte Handelskette akzeptiert CBDCs Von Carlos Gonzales und Karim AbdelMawla, Resarch Associates Die Woche am Kryptomarkt von Seitwärtsbewegungen geprägt, was vor allem den makroökonomischen Entwicklungen geschuldet war. Dennoch gab es einige bemerkenswerte Outperformer, wie sich in den wöchentlichen Preisentwicklungen ...

