NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die A-Aktien von Alphabet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 118 US-Dollar belassen. Die erste öffentliche Demonstration des Google -Chatbots Bard habe am Vortag enttäuscht und den Kurs unter Druck gesetzt, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die auf künstliche Intelligenz gestützte Suche sei transformativ, aber noch in einer sehr frühen Phase. Da sei es schwierig, die Fähigkeiten der Wettbewerber abzuschätzen sowie, wie gut die Technologie in sich Suchmaschinen implementieren lasse und welche Folgen es für den Onlinesuchen-Markt haben werde./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 07:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2023 / 07:18 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US02079K3059,US02079K1079

