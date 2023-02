Wien (www.fondscheck.de) - Der US-Vermögensverwalter Russell Investments hat Zach Buchwald zum Vorstandsvorsitzenden und Verwaltungsratschef berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde seinen Posten in der Zentrale in Seattle Anfang Mai antreten. Buchwald sei erst der achte Vorstandschef in der 87-jährigen Firmengeschichte, heiße es in einer Pressemeldung. Er folge auf Michelle Seitz, die das Unternehmen im vergangenen Jahr verlassen habe. ...

