fashionette-Großaktionär The Platform Group erwägt einen möglichen Zusammenschluss der Unternehmen. "Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung der fashionette wird die Gesellschaft eine künftige Zusammenarbeit mit der The Platform Group prüfen", heißt es am Donnerstag vonseiten der Düsseldorfer. Mit einer Plattformstrategie würde fashionette sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...