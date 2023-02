Berlin (ots) -Audible, ein führender Entwickler und Anbieter von Premium-Hörinhalten, gibt heute die Veröffentlichung der deutschen Audible Original Podcast-Serie Marvel's Wastelanders bekannt. Diese wird 2023 und 2024 exklusiv bei Audible als hochwertig produziertes und vollständig immersives Audioerlebnis mit prominenten deutschen Schauspielern in den Rollen der legendären Marvel-Superhelden veröffentlicht.Die erste Staffel der SerieMarvel's Wastelanders: Star-Lord wird am 28. Juni 2023 mit Tom Wlaschiha (Game of Thrones) und Devid Striesow (Im Westen nichts Neues) in den Hauptrollen exklusiv bei Audible.de erscheinen.Die zehn Episoden des Serienauftakts sind für Abonnenten von Audible.de kostenfrei und ab dem Tag der Erstveröffentlichung verfügbar.Weitere Informationen zur Serien-Besetzung und zu den Startterminen der weiteren Staffeln von Marvel's Wastelanders, u.a. Hawkeye, Black Widow, Wolverineund Doom, werden noch bekannt gegeben. Das aus sechs Staffeln bestehende Audio-Epos startete im Juni 2021 als englischsprachige Serie. Exklusiv bei Audible.de steht nun die neu produzierte deutsche Fassung der Geschichte in den Startlöchern."Wir bei Audible glauben, dass eine großartige Geschichte durch das Vorstellungsvermögen der Hörer zu einem unvergesslichen Erlebnis werden kann", so Susan Jurevics, Chief Brand und International Officer von Audible. "Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Marvel und einigen der talentiertesten Künstler weltweit, mit denen wir die legendären Geschichten aus dem Marvel-Universum zu komplett neuen Audio-Entertainment-Erlebnissen in den jeweiligen Ländern zum Leben erwecken.""In der englischsprachigen Ausgabe des Marvel's Wastelanders-Audio-Epos wurden den Fans in den vergangenen zwei Jahren Action, Humor und beliebte Marvel-Charaktere über ein wirklich fesselndes Medium nähergebracht", so Daniel Fink, SVP Business Development & New Initiatives bei Marvel Entertainment. "Die Resonanz der Fans auf die Serie war bisher unglaublich, und wir freuen uns sehr, mit Audible bei unserem ersten Audio-Crossover-Event zusammenzuarbeiten, um Marvels Tradition des vernetzten Storytellings noch mehr Hörern und Fans auf der ganzen Welt näherzubringen.""Mein erster Ausflug ins Marvel Universum war ein großer Spaß, und dem legendären Peter Quill alias Star-Lord die deutsche Stimme zu geben natürlich eine Ehre, auch wenn ihm Rocket das Leben in Marvel's Wastelanders nicht gerade leicht macht. Mit Devid zusammen dieses etwas in die Jahre gekommene Paar zum Leben zu erwecken war mehr als cool, und diese fantastische und skurrile Welt nur mit meiner Stimme entstehen zu lassen eine wunderbare Aufgabe," Tom Wlaschiha über die Rolle des Peter Quill."Rocket Raccoon ist mir so sehr ans Herz gewachsen! Dieser selbstironische, bissige und humorvolle kleine Waschbär war eine tolle Herausforderung. Ich hoffe all die Bilder, die ich im Kopf hatte, als ich ihn sprach und spielte, übertragen sich auch auf die Zuschauer. Denn diese Reise ist ein Riesenspaß!", Devid Striesow über seine Rolle als Rocket Raccoon.Audible veröffentlicht Marvel's Wastelanders: Star-Lord, sowie die fünf folgenden Staffeln der Serie zeitgleich in den jeweiligen Ländern als eigenständige Produktionen auf Französisch, Deutsch, Hindi, Italienisch und Japanisch. Alle Produktionen sind mit modernstem Sounddesign ausgestattet und mit herausragenden Darstellern der jeweiligen Länder in den Hauptrollen besetzt.Inhalt: Marvel's Wastelanders: Star-Lord spielt in einer düsteren Zukunft des Marvel-Universums, in der die Schurken die Macht übernommen haben und Helden nur noch eine ferne Erinnerung sind. Peter Quill und Rocket sind ein bisschen rundlicher, etwas langsamer, und sehr viel zynischer als sie zu Zeiten der glorreichen Guardians of the Galaxy waren. 30 Jahre nachdem Doctor Doom die Herrschaft über ein unfruchtbares, trostloses Ödland übernommen hat, legen sie eine Bruchlandung hin und stellen fest, dass die Superschurken an der Macht sind, darunter auch die gesetzlosen Ghost Rider und der blutrünstige Kraven the Hunter. Schnell wird ihnen klar, dass auch die Erde nicht mehr das ist, was sie einmal war.Die englischsprachige und erste Audio-Produktion von Marvel's Wastelanders: Star-Lord wurde von Benjamin Percy (Wolverine: The Long Night, Wolverine: The Lost Trail) geschrieben, die Regie übernahm Kimberly Senior (Disgraced), und für das Sounddesign mit Originalvertonung war Mark Henry Phillips (Homecoming, Passenger List) verantwortlich.Marvel's Wastelanders: Star-Lord wird ab 28. Juni für alle Abonnenten von Audible.de kostenfrei und für unbegrenzte Zeit verfügbar sein. Das Audible.de-Abo kostet 9,95 EUR pro Monat und beinhaltet auch das Streaming-Angebot von Audible. Eine vielfältige Auswahl an Hörbüchern, Hörspielen und Original-Podcasts kann im Abo nach Belieben und ohne Zusatzkosten gehört werden. Das Angebot wird kontinuierlich aktualisiert und erweitert.Über AudibleAudible, ein führender Entwickler und Anbieter von Premium-Hörinhalten, bietet seinen Kunden jeden Tag eine neue Möglichkeit, ihr Leben zu verbessern und zu bereichern. Das Angebot auf audible.de umfasst mehr als 770.000 Audible Originals, Hörbücher und Podcasts, davon über 80.000 in deutscher Sprache. Audible hat Millionen Hörerinnen und Hörer auf der ganzen Welt, die einen von 10 lokalisierten Diensten abonnieren, die für Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Kanada, Spanien und den USA entwickelt wurden. Audible-Kundinnen und Kunden laden jährlich fast 4 Milliarden Stunden an Inhalten herunter und hören diese auf einer Vielzahl von unterstützten Geräten. Die Audible GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Audible Inc., die 2008 von Amazon übernommen wurde.Über Marvel EntertainmentDie Marvel Entertainment, LLC, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von The Walt Disney Company, und eines der weltweit bekanntesten charakterbasierten Unterhaltungsunternehmen, das sich auf eine umfangreiche Bibliothek von mehr als 8.000 Comic-Charakteren stützt, die seit über achtzig Jahren in einer Vielzahl von Medien zu sehen sind. Marvel nutzt seine Charakter-Franchise in den Bereichen Unterhaltung, Lizenzierungen, Publishing, Spielen und digitale Medien.Weitere Informationen: marvel.com oder audible.de/ep/marvel-wastelandersDie Pressemeldung, Szenenbilder und Videomaterial finden Sie unter folgendem Link:https://www.dropbox.com/sh/quwex3ehvfx4z1q/AADK46k4cYHcgna_bmpT2n4Ea?dl=0Pressekontakt:PR Heike AckermannMirja BauerE-Mail: mirja.bauer@pr-ackermann.comTelefon: 089.649 865-13Original-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56459/5437653