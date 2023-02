Die folgenden Instrumente auf Xetra haben ihren letzten Handelstag am 09.02.2023

.

The following instruments on Xetra do have their last trading day on 09.02.2023.

ISIN Name

DE000A3E5C40 4SC AG

LU0392494992 Lyxor SICAV

LU0419741177 Lyxor SICAV

LU1275255799 Lyxor SICAV

Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.