Bern/Zürich (ots) -Ab der Saison 2024/25 übertragen SRF, RTS und RSI Live-Spiele der europäischen Clubwettbewerbe im Männerfussball im frei empfangbaren Fernsehen sowie auf ihren Onlineplattformen. Dies dank einer Sublizenz von blue Sport sowie einer Vereinbarung mit der UEFA über drei Saisons.Eine gute Nachricht für die Fussballfans in der ganzen Schweiz: Der Final der Champions League und ein Spiel pro Runde sind in den Saisons 2024/25, 2025/26 und 2026/27 wieder live bei SRF, RTS und RSI im frei empfangbaren Fernsehen sowie auf ihren Onlineplattformen zu sehen. Zudem werden die beiden Finals sowie ein Spiel pro Runde der Europa League oder der Europa Conference League live übertragen. Die entsprechenden Live-Rechte hat sich die SRG über eine Sublizenz mit blue Sport gesichert sowie direkt von der UEFA.Champions League - Final und ein Spiel pro Runde live auf den Sendern der SRGDie Ausstrahlungsrechte hat erneut - wie in der laufenden Vertragsphase - blue Sport erworben. Dank einer Sublizenz der SRG mit blue Sport wird in den drei Saisons in der Gruppenphase ein Spiel pro Runde live auf den Sendern der SRG zu sehen sein - total 17 Live-Spiele inklusive Final. Die Live-Rechte am Champions-League-Final hat sich die SRG dank einer direkten Vereinbarung mit der UEFA gesichert. Falls ein Schweizer Team die Playoff-Phase erreicht, wird die SRG zusätzlich zwei Spiele live zeigen (total 19 Spiele). Als Teil der Vereinbarung hat die SRG den Champions-League-Final für die Ausstrahlung im Pay an blue Sport sublizenziert.UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League live im ProgrammAuch die beiden weiteren europäischen Clubwettbewerbe - die UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League - sind ab der Saison 2024/25 für drei Spielzeiten auf den Sendern der SRG zu sehen. Im Rahmen der Sublizenz mit blue Sport können SRF, RTS und RSI insgesamt 17 Gruppen- sowie die beiden Finalspiele der Wettbewerbe im frei empfangbaren Fernsehen sowie auf ihren Onlineplattformen übertragen.Ab der Saison 2024/25 sind jeweils am Mittwochabend die Champions League und am Donnerstagabend die Europa League oder die Conference League wieder Teil des Live-Angebots der SRG. Als Teil der Sublizenz verfügt die SRG ab der Saison 2024/25 weiterhin über umfassende Highlight-Rechte an allen Spielen der drei Wettbewerbe. Dank den Vereinbarungen sind die drei Europäischen Topwettbewerbe, die besten Schweizer Fussballer sowie hoffentlich auch Schweizer Teams in allen Landesteilen im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.Pressekontakt:Auskünfte erteilt:Florian Sachers, Projektleiter Kommunikation Business Unit Sport SRGTel. +41 58 135 11 94 oder florian.sachers@bus.srg.chOriginal-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100902682