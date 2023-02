Viel Zeit bleibt nicht mehr, wenn es nach den Hedgefonds Inclusive Capital und Bluebell geht. Möglichst bald, am besten bis zur HV am 28.4., fordern die Aktivisten die Ablösung von Bayer-CEO Werner Baumann.Bluebell hätte am liebsten auch gleich die Sparte für nicht verschreibungspflichtige Medikamente abgespalten. Per "Rheinische Post" schaltete sich zuletzt Union Investment-Manager Markus Manns ein, um Baumann ebenfalls Dampf zu machen. Von Deka Investment kamen via "Handelsblatt" ähnliche Töne. Damit dürften die Bayer-Aktionäre voll im Trend liegen. Für das laufende Jahr rechnen fast drei Viertel der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...